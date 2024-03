Francobollo celebra Franco Basaglia, 'padre' della legge 180

Poste Italiane comunica che oggi 11 marzo 2024 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Franco Basaglia, nel centenario della nascita, relativo al valore di 1,25 euro in duecentocinquantamilaventi esemplari e con bozzetto a cura di Emanuela L'Abate. La vignetta raffigura un ritratto di Franco Basaglia, autorevole psichiatra e neurologo italiano del XX secolo.

Nel Bollettino si ricorda, tra l'altro, che "Franco Basaglia, psichiatra che ha segnato una svolta epocale nella storia della salute mentale e che in Italia ha portato all'approvazione della legge 180, nasce a Venezia l'11 marzo 1924. Nel 1961 entra come direttore all'ospedale psichiatrico di Gorizia, dove si trasferisce con la famiglia. Qui inizia il suo radicale lavoro di trasformazione istituzionale, partendo dalle terribili condizioni in cui versano gli internati e dando centralità ai loro bisogni. Dopo una breve esperienza a Parma all'ospedale psichiatrico di Colorno, nel 1971 diventa direttore dell'ospedale psichiatrico di Trieste. Qui riuscirà a mettere in pratica la concreta alternativa al manicomio: i servizi di salute mentale nel territorio. Tanto che Trieste nel 1973 diventerà per l'Oms "zona pilota". Il 13 maggio 1978 viene approvata in Parlamento la legge 180, anche conosciuta come Legge Basaglia. Nel novembre del 1979 si trasferisce a Roma per coordinare i servizi psichiatrici della Regione Lazio. Nella primavera del 1980 si ammala. Morirà il 29 agosto, nella sua casa di Venezia. Nel 2001 l'Oms nel suo Rapporto Mondiale sulla Salute Mentale riconosce l'esperienza basagliana come modello fondamentale per l'evoluzione dei sistemi di salute mentale in tutto il mondo".



