'Nel 2023 hanno chiuso 1650 attività ristorative in Veneto'

Nel 2023 hanno chiuso battenti 1650 attività ristorative in Veneto, numero in leggera crescita rispetto alle 1617 del 2022, mentre le nuove iscrizioni alle Camere di Commercio sono state 804, poco meno delle 811 dell'anno precedente (nel 2013 erano 1.413), restituendo un saldo negativo di -846 imprese.

E quanto emerge dal Rapporto 2024 dell'Osservatorio Ristorazione che verrà presentato a Padova martedì 12 e mercoledì 13 marzo, in occasione della IV edizione del Forum della Ristorazione, l'evento nazionale per il settore organizzato dall'agenzia RistoratoreTop, alla presenza di oltre novecento imprenditori da tutta Italia chiamati a confrontarsi.

Il dato incarna il clima generale di sfiducia del settore messo in moto da pandemia, crisi del personale, inflazione e rincari energetici, in un contesto sempre più competitivo e altamente tecnologizzato che dà vita a una lenta ma inesorabile "selezione naturale" delle attività più virtuose. Accanto al dato non incoraggiante sulle cessazioni, ovvero le aziende fallite o inattive, compaiono in Veneto anche due record negativi. Le attività ristorative registrate passano dalle 29.744 del 2022 alle 29.075 del 2023, -2,24%, quasi il doppio del -1,2% della media nazionale. Si tratta del numero più basso degli ultimi dieci anni, così come quello delle imprese attive sul territorio: 24.959, -1,7% rispetto ai dodici mesi precedenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA