Minaccia il fratello con un pugnale, poi fugge e si suicida

Un uomo che, armato di un pugnale, aveva minacciato di aggredire in casa il fratello, si è suicidato poco dopo essere fuggito dall'abitazione. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri, impiccato ad una struttura della linea ferroviaria, poco distante. Il fatto è avvenuto oggi a Spresiano (Treviso).

I Carabinieri, allertati da un vicino di casa dei due, mentre era in corso la minaccia, sono intervenuti prontamente, e con l'uso di una scaletta - non sapendo se l'aggressore fosse ancora all'interno - sono riusciti a portare in salvo l'uomo, che non ha riportato conseguenze. Il fratello, in uno stato di forte alterazione psicofisica, si è intanto allontanato dall'abitazione. Ha raggiunto la vicina linea ferroviaria, e qui, su un traliccio, è stato trovato privo di vita dai militari che si erano messi sulle sue tracce.



