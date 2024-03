Mauro Corona, se Cortina non fa la pista da bob siamo ridicoli

Nel coro dei contrari che si alza dalla montagna, c'è anche un simbolo di quel mondo che alla nuova pista da bob a Cortina dice un convinto sì. E' l'alpinista e scrittore Mauro Corona: "se pensiamo che queste Olimpiadi finiranno all'estero perché non abbiamo le attrezzature allora ci rendiamo ridicoli", ha affermato durante una trasmissione di Radio24.

Corona del bob non è solo appassionato: nel 1972 a Cervinia co quistò una medaglia di bronzo ai Campionati italiani, gareggiando come frenatore dell'equipaggio.

"Le Olimpiadi bene o male portano movimento, portano qualche soldo"- ha aggiunto Corona- e mi dispiace per i larici, ma la facciamo questa Olimpiade o non la facciamo? Se la facciamo non dobbiamo renderci ridicoli e quindi non avere i mezzi, non avere i trampolini, non avere le piste da bob".

L'importante, ha però osservato, e che il nuovo sliding centre di Cortina non rimanga una cattedrale nel deserto: "Perchè quello che si costruisce per un'Olimpiade, vedete Torino, poi bisogna avere l'accortezza che serva anche dopo i Giochi. Perché siamo scarsi anche nel bob e vincono sempre i tedeschi? Perché non abbiamo impianti per allenarci. Come fa un ragazzo che ha passione a non trovare il posto per allenarsi?"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA