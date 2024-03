Donna investita e uccisa in tangenziale a Vicenza, indagini

Indagini sono in corso su un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la tangenziale ovest di Vicenza, in cui ha perso la vita una donna di circa 50 anni, di cui al momento non si conoscono le generalità.

Secondo quanto finora accertato, la donna stava camminando a piedi in un tratto di tangenziale interdetto ai pedoni e alle biciclette, privo di lampioni e completamente al buio, quando sarebbe stata investita da un Suv. Per la violenza dello schianto la vittima è stata sbalzata contro il parabrezza del veicolo volando a diverse decine di metri di distanza e morendo all'istante.

Inutili i soccorsi da parte di un'ambulanza del Suem 118.

Indagini in corso anche per capire da quale direzione possa essere arrivata la donna, in quanto in quel punto della tangenziale non esistono accessi pedonali. Le forze dell'ordine rivolgono un appello agli automobilisti, solitamente numerosi in quella fascia oraria, di fornire eventuali testimonianze per ricostruire la vicenda.



