Detenuto aggredisce e ferisce due agenti penitenziari

Nuova aggressione nel carcere di Vicenza contro due agenti di custodia, finiti entrambi in ospedale.

Un detenuto appena trasferito al penitenziario 'Del Papa' dopo aver danneggiato alcune telecamere, plafoniere e l'impianto antincendio di una sala adibita al servizio sanitario, si è scagliato contro gli agenti di polizia penitenziaria con calci e pugni mandando all'ospedale due di loro. La violenza del detenuto è stata placata solo dall'arrivo dei colleghi che sono così riusciti anche a prestare soccorso ai feriti. L'episodio è stato denunciato dal sindacato Uspp che chiede 'per la prima volta di sospendere per il momento l'inserimento di nuovi detenuti nella struttura per assenza di camere detentive che sono state rese inagibili a causa di episodi di danneggiamento'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA