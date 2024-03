Alimenti scaduti e lavoratori 'in nero', multe e sequestri

Prodotti alimentari scaduti, tra cui pasta fresca e condimenti, esposti per la vendita ai consumatori sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vicenza in un punto vendita di una nota catena di supermercati nel comune di Cassola (Vicenza).

Tutti gli alimenti ritenuti dannosi per la salute sono stati sequestrati, ed è stata elevata una sanzione da 7.000 euro.

Sempre le Fiamme giallem in un minimarket etnico di Thiene (Vicenza), hanno messo i sigilli a 262 prodotti alimentari. Nel corso del controllo i finanzieri hanno anche rilevato la presenza di un lavoratore "in nero", pakistano, impiegato come dipendente e privo del permesso di soggiorno. Due le denunce alla Procura per violazioni delle leggi sull'immigrazione e locale chiuso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA