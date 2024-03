Una panchina rossa allo Zooprofilattico delle Venezie

E' stata inaugurata oggi presso la sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a Legnaro (Padova), una panchina rossa costruita e dipinta dal personale dell'Istituto utilizzando bancali di legno riciclati.

Negli anni l'IZSVe ha intrapreso una serie di azioni dalla parte delle donne, per promuovere la cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della parità di genere, contrastando la violenza e le discriminazioni. Vi lavorano circa 670 persone, il 70% sono donne e il 30% uomini. Tra il personale strutturato, nei ruoli dirigenziali le donne sono 52 e gli uomini 42, mentre nell'area comparto vi sono 333 donne e 140 uomini. Anche tra il personale borsista le proporzioni sono analoghe, con 69 donne e 31 uomini.

Negli anni sono state intraprese iniziative orientate alla conciliazione vita-lavoro e al benessere del personale, a partire dall'istituzione dell'asilo nido aziendale e del lavoro agile. Un'altra misura è stata, nel 2015, l'avvio del progetto Family-audit, un percorso di certificazione delle politiche di gestione del personale finalizzate alla conciliazione dei tempi, per il quale l'IZSVe ha ricevuto l'attestazione di livello "Executive". Infine, nel 2022 è stato adottato il Piano per l'uguaglianza di genere, allo scopo di individuare eventuali divari lavorativi tra donne e uomini, e implementare strategie innovative per favorire il cambiamento culturale e promuovere le pari opportunità.

"La panchina rossa - dichiara la dg Antonia Ricci - rappresenta il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, una piaga che ogni giorno, purtroppo, affligge la nostra società. La forza delle donne sta nella consapevolezza dei loro diritti e nella libertà di potere decidere del loro futuro, senza il timore di dover pagare un prezzo troppo alto per le loro scelte. È importante quindi saper riconoscere la violenza in ogni sua manifestazione, fin dalle prime avvisaglie, una violenza che non è solo fisica ma anche sentimentale, economica e culturale, spesso figlia di pericolosi stereotipi di genere".





