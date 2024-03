8 Marzo: a Venezia Polizia locale sequestra 260 mazzi mimose

In occasione della Festa della donna, il Corpo della Polizia locale di Venezia ha predisposto un servizio mirato di contrasto al commercio abusivo di mimose.

I controlli hanno portato al sequestro di 260 mazzi di mimose e alla contestazione di verbali con sanzioni fino a 5.000 euro.

L'attività di contrasto, con personale in divisa e in borghese, si è diffusa in centro storico a Venezia e su tutto il territorio di terraferma, concentrandosi soprattutto lungo le principali arterie di traffico.



