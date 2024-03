Il performer Elia Pangaro vince il bando di College Teatro

E' il danzatore, performer e coreografo Elia Pangaro il vincitore del bando internazionale che Biennale College Teatro dedica alla performance "site specific", pensata in esterni, per i luoghi della vita quotidiana veneziana.

Scelto dai direttori Stefano Ricci e Gianni Forte tra 90 candidati provenienti da 21 Paesi, Pangaro svilupperà ed elaborerà la performance 'Bolide | Deus ex machina' per presentarla al 52/o Festival Internazionale del Teatro (15 al 30 giugno).

"Qual è il destino dei bolidi - scrivono i direttori nella motivazione - che con le loro grosse cilindrate si lanciano a rapidità elevate, se non quello dei loro omonimi, stelle cadenti, che si combustionano attraversando l'atmosfera terrestre? In attesa di bruciare, Elia Pangaro, con la sua creazione, ci suggerisce itinerari alternativi provvisti di limiti illimitati di sicurezza, inderogabili e vitali. Con la tessitura della sua performance imbastita tra grammatiche di danza urbana, arte contemporanea e bolle filosofiche, l'artista sembra sussurrarci all'orecchio che abbiamo ancora un momento nostro, che possiamo silenziare il telefono, staccare sveglie e promemoria: restare in ascolto di ciò che accade fuori da noi, sapendo che ci riguarda profondamente come null'altro".



