L'IA preferisce 'uomo bianco che gioca a calcio' per assunzioni

L'intelligenza artificiale riflette alcuni pregiudizi, prediligendo l'uomo bianco, con una formazione scientifica e che gioca a calcio, penalizzando le donne se utilizzata per la selezione del personale. Lo afferma una tesi di laurea magistrale in Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile che è stata premiata all'Università di Verona.

L'autrice - informa il Corriere del Veneto - è Veronica Paternolli, 25 anni, che ha elaborato un modello legale contro il patriarcato, linee guida da fornire a sviluppatori e consumatori per combattere le discriminazioni di genere nei sistemi di intelligenza artificiale quando vengono usati dalle imprese per reclutare nuove risorse. Il riconoscimento è stato promosso dal Comitato unico di garanzia dell'Ateneo scaligero, e consegnato in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne.

"Accade - ha spiegato Paternolli - che le donne non vengano considerate per un posto di lavoro in base alla loro formazione e alle attività sportive svolte. Vengono penalizzate se sono mamme, perché il loro numero di assenze è maggiore. Per evitare quindi le discriminazioni di genere ho creato una sorta di libreria, elencando i principali pregiudizi presenti in un sistema di intelligenza artificiale. Dopodiché ho messo in rilievo quali diritti vengono violati e le conseguenti implicazioni legislative. Infine ho individuato quali possono essere le soluzioni applicabili per rendere i nostri sistemi più egualitari. Se ci sono dei pregiudizi è perché li inseriamo noi.

La colpa non è della macchina ma dell'uomo. Una volta tolto lo stigma, l'intelligenza artificiale non va demonizzata perché in realtà può aiutarci a risolvere molti dei nostri problemi", conclude.



