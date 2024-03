Anbi, in Veneto a febbraio 170 millimetri di pioggia

In Veneto a febbraio è piovuta una quantità d'acqua pari a quella utilizzata nell'intera stagione irrigua, pari a 3 miliardi di metri cubi d'acqua, più o meno quel che serve da marzo ad ottobre, ma non servirà per il contrasto alla siccità. Il dato emerge dal bollettino sulla risorsa idrica dell'associazione tra i consorzi di bonifica (Anbi Veneto).

Nel mese di febbraio, caratterizzato nell'ultima settimana da una perturbazione di straordinaria intensità, in regione si sono registrati 170 millimetri di pioggia, contro i 58 della media storica, pari al 190% del valore atteso.

"Di quest'acqua - precisa il presidente di Anbi Veneto Francesco Cazzaro - inutile dirlo, pochissimo rimane nel territorio, il resto è già tutto finito a mare. Un patrimonio di risorsa che speriamo di non dover rimpiangere nella stagione irrigua, che entrerà nel vivo ad aprile".

Febbraio 2024 sarà ricordato anche per le alte temperature, che hanno registrato una media di +4,1 gradi rispetto al periodo, facendone il secondo più caldo dal 1991 (il record è del 1998) e superando di poco il febbraio 2019. I depositi nivali in quota, a causa delle temperature elevate, presentano un alto contenuto d'acqua e sono pertanto destinati a sciogliersi molto velocemente.

In ripresa, ovunque, gli acquiferi che stanno beneficiando delle forti piogge di fine mese: incrementi importanti si registrano nella stazione di Dueville (Vicenza) con un metro di innalzamento del livello. Ripresa dei livelli tra 5 e 20 centimetri nell'area Trevigiana. In ripresa anche le falde del Veronese, con dinamiche tuttavia molto più lente del resto della regione, trattandosi di un acquifero caratterizzato da grande inerzia, che necessita di tempi lunghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA