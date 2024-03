Trovata morta anziana scomparsa da casa nel Vicentino

E' stata ritrovata senza vita nel canale Bissato ad Albettone (Vicenza), Anna Bastianello, la donna di 86 anni, di Villaganzerla di Castegnero (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da tre giorni. A scoprire il corpo fermo su un'ansa del canale una squadra Saf (Speleo alpini fluviali) dei vigili del fuoco di Vicenza, che con un gommone da rafting stavano discendendo il corso d'acqua. La donna è stata recuperata e dopo la constatazione della morte da parte del medico è stata messa disposizione dell' autorità giudiziaria: quasi sicuramente si tratta di un incidente. Le ricerche dell'anziana, di cui non si avevano più notizie da domenica (a dare l'allarme è stata la figlia che ha scoperto la sua assenza da casa) erano iniziate nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la richiesta da parte della Prefettura. Nella mattinata di oggi si era alzato in volo l'elicottero Drago 154 del reparto di Venezia per le perlustrazioni. Alle ricerche hanno preso parte molti volontari e residenti della frazione, con in testa il sindaco di Castegnero, Marco Montan, che in Municipio aveva aperto un'unità di crisi locale (Ucl).



