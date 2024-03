Nuovo laboratorio analisi per il servizio idrico di Venezia

È stato inaugurato stamani a Mestre (Venezia), il nuovo laboratorio di analisi di Veritas, società che si occupa del servizio idrico integrato della città metropolitana di Venezia.

Il nuovo impianto è una struttura all'avanguardia, che occupa una superficie di 1.655 metri quadrati. All'interno lavorano 43 tecnici specializzati, che garantiscono analisi e verifiche sulle acque, e ogni anno analizzano più di un milione di parametri su oltre 50mila campioni raccolti.

Il laboratorio svolge anche attività di ricerca insieme al Cnr e all'Istituto superiore di sanità, in particolare per quanto riguarda analisi e verifiche sugli inquinanti emergenti, altri componenti chimici e presenza di virus, farmaci e sostanze d'abuso per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'impianto si trova all'interno della nuova sede direzionale di Mestre di Veritas. Un edificio a tre piani, circondato dal verde, a impatto energetico quasi zero, e già certificato Leed (Leadership in energy and enviromental design), uno standard internazionale di costruzione e ristrutturazione per il controllo e il contenimento dei consumi e dell'impatto ambientale. Tra i primi esami effettuati anche quello sulla presenza di Pfas che ha dato esito negativo.



