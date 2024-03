Due mamme, il Tribunale rigetta i ricorsi della Procura sugli atti di nascita

Il Tribunale di Padova, apprende l'ANSA, ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrati all'anagrafe con il cognome della madre biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. La questione sottoposta al Tribunale riguardava la possibilità di riconoscere , come figli e figlie di due madri, i bimbi concepiti all'estero da due donne e poi nati in Italia.

"Un passo importante per le bambine e i bambini e le oro mamme, oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli", dichiara il sindaco Sergio Giordani.



