A Gardaland si gioca sulle tracce del lupo gigante

A partire da giugno, una nuova avventura trasporterà i visitatori di Gardaland Resort in un'esperienza del tutto originale.

I coraggiosi avventurieri affronteranno un maestoso lupo, alto oltre 16 metri, con le fauci spalancate e dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo.

L'attrazione con scenografie mozzafiato, luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell'attrazione e la sincronizzazione con gli effetti fumo offriranno un'esperienza davvero immersiva con una storia avvincente, ricca di mistero che si svilupperà intorno all'imponente lupo.

La figura del lupo, cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi. Il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia.

La nuova attrazione per gli amanti del brivido e dell'avventura saprà coinvolgere diverse generazioni rivolgendosi a famiglie e adulti.



