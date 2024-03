Ricercato per traffico di esseri umani, arrestato a Verona

Un cittadino nigeriano di 43 anni è stato arrestato per traffico di esseri umani dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto "Catullo" di Verona, mentre tentava di raggiungere la cittadina inglese di Birmingham.

Da un controllo dei documenti gli agenti della Polizia hanno riscontrato che a suo carico pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura di Bologna, per reati inerenti il traffico di esseri umani. L'uomo è stato accompagnato negli uffici di Polizia, e gli agenti hanno poi appurato che il 43enne era stato condannato per fatti commessi tra il 2014 e il 2018, principalmente nelle zone del bolognese e del modenese.

Nello specifico, i reati vanno dalla riduzione in schiavitù, alla tratta e commercio di schiavi aggravato, alla violenza sessuale. Ultimati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato quindi arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Verona - a disposizione dell'Autorità Giudiziaria - dove dovrà scontare una pena di circa nove anni di reclusione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA