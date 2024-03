Lattoferrina dimezza le infezioni respiratorie nei bambini

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Children e condotto da un team di pediatri guidato da Eugenio Baraldi, del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda ospedale università di Padova, ha evidenziato che l'utilizzo di lattoferrina pura per via orale può ridurre del 50% il rischio di infezioni respiratorie ricorrenti nei bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.

La ricerca - informa oggi l'Università di Padova - ha coinvolto 50 bambini con anamnesi di infezioni respiratorie ricorrenti, metà dei quali trattati per quattro mesi con 400 milligrammi al giorno di lattoferrina bovina (2 capsule da 200 mg al giorno), mentre l'altra metà dei bambini non l'ha assunta.

"I risultati - afferma Baraldi - dimostrano che la supplementazione quotidiana con lattoferrina per 4 mesi all'inizio della stagione invernale dimezza gli episodi infettivi delle vie respiratorie, e accorcia sensibilmente la durata dei sintomi nei bambini in età prescolare. Si tratta del primo studio randomizzato controllato che dimostra l'efficacia della lattoferrina in età prescolare, attualmente la fascia di età più colpita dalle infezioni respiratorie ricorrenti".

Lo studio ha visto il coinvolgimento di un gruppo di pediatri di famiglia, coordinato da Angela Pasinato, presidente per il Veneto della Società Italiana delle Cure Pediatriche Primarie (Sicupp). Nel gruppo di bambini che assumevano la lattoferrina, gli episodi di infezione respiratoria sono stati mediamente dimezzati, così come la durata dei sintomi che si è ridotta da 6 a 3 giorni.



