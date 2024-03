Indagati per frode fiscale in Germania, sequestro beni a Treviso

La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato nel territorio provinciale denaro e beni immobili per 220mila euro su richiesta della magistratura tedesca, nei confronti di quattro trevigiani, titolari di gelaterie e ristoranti in Germania.

I destinatari del provvedimento risultano coinvolti in alcune indagini dall'agenzia statale fiscale tedesca sull'utilizzo di un software, sviluppato da una società friulana, che consente di modificare i dati memorizzati nei registratori di cassa, diminuendo così gli importi degli incassi giornalieri.

Grazie a questo espediente, gli imprenditori trevigiani in Germania non solo hanno pagato imposte minori rispetto al dovuto, ma hanno anche commesso frodi tributarie, che sono perseguite penalmente a Berlino. Per recuperare le tasse evase, la Procura tedesca ha attivato le procedure di cooperazione giudiziaria, che permettono agli Stati Europei l'automatico riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca, chiedendo quindi all'Italia di colpire i beni che i quattro trevigiani, anche se iscritti nell'anagrafe della popolazione residente all'estero, posseggono nel nostro Paese.

Il Tribunale di Treviso, ritenendo la condotta degli indagati assimilabile alla frode tributaria prevista dalle norme nazionali, ha riconosciuto i provvedimenti di sequestro emessi dalla magistratura tedesca, ordinando il sequestro cautelare.





