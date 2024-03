Rubano ambulanza la danneggiano e fuggono

La Polizia locale di Verona ha ritrovata, abbandonata e senza le chiavi a bordo, un'ambulanza che, poco prima, si era scontrata con una Seat Arona e una Volkswagen regolarmente parcheggiate.

L'ambulanza era stata stata rubata davanti un'officina a San martino Buon Albergo, e gli investigatori del Nucleo Infortunistica sono sulle tracce dei ladri che sono arrivati in città in piena notte provocando danni probabilmente ad altri veicoli.

Da un primo esame, infatti, emergono ulteriori danneggiamenti attualmente in corso di ricostruzione.



