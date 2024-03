Dalla Costa d'Avorio a Legnago per recuperare l'udito

Un viaggio dalla Costa d'Avorio al Veneto, nell'ospedale di Legnago, per recuperare l'udito perso per le consuguenze di una meningite. E' la storia di una 15enne del paese africano che, dopo essere stata curata nell'ospedale Mater Salutis, nell'unità di Otorinolaringoiatria, ed un impianto cocleare ha potuto riqacuistare una condizione di vita migliore, in continuo progresso. Dopo l'intervento e la riabilitazione la giovane verrà seguita a distanza grazie a un nuovo programma di telemedicina. Il viaggio della speranza era stato organizzato nel maggio del 2023 dall'Associazione di volontariato veronese "Il Castello dei Sorrisi", che dal 2009 si occupa di viaggi umanitari e accoglie bambini che necessitano di cure non disponibili nei Paesi d'origine, con l'aiuto della Diocesi di Bergamo, che ha contribuito con una raccolta fondi a sostenere le spese cliniche, e della "Flying Angels Foundation", che si è fatta carico dei viaggi aerei.

La ragazza, affetta da una sordità bilaterale che la stava progressivamente emarginando, impedendole di relazionarsi e di apprendere adeguatamente, è stata ospitata e sostenuta durante il soggiorno da una volontaria e sottoposta all'intervento per l'installazione del costoso impianto cocleare, concesso dalla ditta fornitrice (Cochlear Italia) a un prezzo calmierato per scopo caritatevole.

Dopo l'intervento chirurgico a giugno, la ragazza ha poi fatto riabilitazione per due mesi al Mater Salutis. Tornata in patria ha seguito un programma di logopedia, e nei giorni scorsi la giovane è stata nuovamente ospite del Centro impianti di Legnago per ulteriori verifiche delle prestazioni della protesi e dei progressi riabilitativi.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dall'equipe e da tutti coloro che hanno fornito un supporto diretto e indiretto - dichiara Francewco Fiorino,, direttore dell'unità di Otorinolaringoiatria - I progressi della paziente sono veramente entusiasmanti, nonostante la deprivazione uditiva che durava ormai da anni, anche grazie alla forte motivazione della ragazza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA