Realizzata prima mappa termica superficie di un globulo rosso

Una nuova metodologia di misurazione dell'entropia su dimensioni un milione di volte più piccole di un centimetro è stata individuata daI ricercatori delle Università di Padova e Barcellona. L'entropia, in biologia, è strettamente legata all'efficienza energetica e al metabolismo, l'insieme di reazioni chimiche che sostengono la vita.

I ricercatori hanno sviluppato una rivoluzionaria metodologia per la misurazione della produzione di entropia su dimensioni un milione di volte più piccole di un centimetro: i risultati del lavoro scientifico sono stati pubblicati sulla rivista Science con il titolo "Variance sum rule for entropy production".

Questa produzione è direttamente collegata al flusso di calore attraverso la superficie dei globuli rossi, che dissipa energia nel fluido in cui sono immersi. Il risultato ottenuto è naturalmente minuscolo, un milione di miliardi più piccolo di una caloria per secondo - un piatto di pasta equivale a circa 250 calorie-, ma è stato misurato con assoluta precisione.

Dal punto di vista operativo i ricercatori hanno rilevato il flusso di calore derivante dalle forze metaboliche attive all'interno dei globuli rossi osservando lo sfarfallio emergente sulla loro membrana cellulare. Tale sfarfallio è il risultato dell'incessante movimento dei motori molecolari, le molecole che consumano zucchero per ristrutturare le cellule.



