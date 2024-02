Ryanair mette in pausa il suo piano di espansione a Venezia

Ryanair crescerà negli aeroporti di Treviso e Verona, operando 61 rotte tra i due scali, e limiterà a 27 quelle a Venezia. Il vettore low cost ha annunciato stamani a Mestre il proprio piano operativo per il Veneto in vista della stagione estiva 2024.

Gli scali Canova e Catullo opereranno 61 rotte - 4 le novità - trasportando un totale stimato di 4 milioni di passeggeri. Al Marco Polo, invece, Ryanair limiterà a 23 le rotte, mettendo in pausa il proprio piano di espansione, "a causa della decisione del Comune di aumentare i costi di accesso del 38%", ha precisato Jason McGuinness, Cco di Ryanaiar, invitando il sindaco a rivedere i proprio piani: "Non è mai troppo tardi per cambiare idea e fermare un aumento ingiustificato dei costi", ha precisato.

Nello specifico, Ryanair garantirà 88 rotte in totale per il Veneto, con una previsione di oltre 7 milioni di passeggeri trasportati. All'aeroporto di Treviso ci saranno 44 rotte - le novità Londra e Tirana -, a Verona 17, con l'aggiunta di voli da e per Madrid e Valencia. Nonostante la riduzione dell'impegno al Marco Polo, a Venezia sarà comunque garantita una nuova rotta per Reggio Calabria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA