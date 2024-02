Riapre domani la Statale 47 Valsugana nel vicentino

Riaprirà al traffico da domani, alle ore 8.00, la carreggiata sud, con doppio senso di circolazione, della Strada statale 47 Valsugana, nel comune di Valbrenta (Vicenza), in località San Marino, bloccata dal 12 gennaio scorso a causa di una caduta massi, che aveva interessato anche la ferrovia e causato danni al viadotto "del Pescatore".

A dare l'annuncio è l'Anas, che in una nota precisa che il transito sarà consentito, in una prima fase, ai mezzi con massa a pieno carico inferiore a 25 tonnellate.

Il provvedimento di riapertura, in anticipo rispetto al cronoprogramma, consentirà di nuovo il collegamento stradale tra Trento e Bassano (Vicenza). La riapertura si è resa possibile dopo la conclusione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante da parte di Rfi, consistiti nella rimozione dei massi pericolanti e nell'installazione di una nuova barriera paramassi ad alta energia, a protezione delle infrastrutture stradali e ferroviarie sottostanti.



