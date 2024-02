Imprese Triveneto incontrano i matematici di tutto il mondo

Un gruppo di imprese del Triveneto, alcune grandi come Electrolux, Fincantieri e Danieli, e altre appena nate, come la startup Triestina FastComputing, spin-off della Sissa, hanno dialogato con i ricercatori arrivati a Trieste da tutto il mondo per un convegno di matematica applicata e industriale (Siam Uq24) co-sponsorizzato dalla Sissa, in un panel dedicato.

L'obiettivo dell'incontro, ha spiegato Gianluigi Rozza, docente leader del gruppo mathLab dell'istituto e uno degli organizzatori, è "cercare di creare una connessione tra la conferenza scientifica classica di matematica dell'incertezza - importante ai tempi del data-science perché permette di capire quanto affidabili siano i modelli con cui si lavora - e l'innovazione, per raggiungere un pubblico", quello degli studiosi "non consapevole dei potenziali della ricerca valorizzata verso l'innovazione". Al tempo stesso, l'incontro è stato anche un'occasione per far conoscere ai ricercatori il sistema produttivo del Triveneto e attirare l'attenzione di potenziali partner e finanziatori per la ricerca.



