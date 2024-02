A Vicenza riaperte tutte le strade dopo gli allagamenti

Tutte le strade del Comune di Vicenza sono percorribili, anche le ultime tre che stamattina erano chiuse, e che sono state liberate dall'acqua e riaperte.

Lo comunica l'amministrazione comunale del capoluogo berico.

Il Centro operativo comunale (Coc), in collaborazione con la Protezione civile regionale, sta organizzando l'attività di svuotamento degli edifici che hanno subito allagamenti. I cittadini interessati sono stati invitati a fotografare il materiale danneggiato, prima di smaltirlo, in modo da conservarne traccia in attesa di avere indicazioni circa l'iter per la richiesta di ristoro dalla Regione Veneto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA