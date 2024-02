Cane da caccia 'fiuta' una borsa con eroina per 100mila euro

"Siamo davanti a un evento meteorologico che pesa non poco per le sue caratteristiche, e va catalogato nella storia del Veneto come grande evento alluvionale, ma Vicenza è stata salvata dai bacini di laminazione". Lo ha affermato il presidente del veneto Luca Zaia, facendo il bilancio delle piogge degli ultimi giorni. "I dati di piovosità - ha aggiunto - sono paragonabili a Vaia e alla grande alluvione del 2010. se non c'erano le opere stavamo davanti a un altro disastro".



