Sardegna: Zaia, 'impossibile valutare l'esito in chiave veneta'

"Non è possibile valutare l'esito delle elezioni in Sardegna in chiave di rinnovo delle regionali del Veneto, di cosa possa accadere tra un anno e mezzo-due anni io non ne ho la minima idea: ci sono troppe elezioni di mezzo".

Il Presidente del Veneto Luca Zaia non giudica la vittoria della candidata della sinistra in Sardegna come metro di valutazione di un cambio di rotta dell'elettorato. "Ci sono di mezzo le elezioni europee, un'altra tornata delle amministrative - aggiunge - è prudente cercare di capire, che c'è tanto tempo".

Quanto alle prossime regionali in Veneto, nel 2025, Zaia ha osservato che "i veneti hanno sempre dimostrato di saper votare, a volte anche controcorrente".

Il presidente leghista è tornata, su sollecitazione dei giornalisti, anche sul tema del terzo mandato per i governatori: "a me - ha detto - non risulta sia chiusa la questione del terzo mandato. Da quel che ho capito la norma sarà ripresentata in parlamento, il dibattito è aperto e lo è nella Lega, ma anche nelle altre forze politiche da destra a sinistra":



