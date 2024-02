In 2 Pronto soccorso vicentini arriva il codice azzurro

Rosso, arancio, giallo, verde, bianco e ora anche azzurro, con quest'ultimo colore che rappresenta una novità assoluta, almeno in Veneto, nei codici di priorità assegnati ai pazienti di Pronto soccorso dopo il triage. A introdurlo sono stati da qualche giorno gli ospedali di Bassano del Grappa e Asiago, in provincia di Vicenza, nell'ambito di un progetto pilota regionale. L'obiettivo è garantire una presa in carico più appropriata per alcune categorie di pazienti che normalmente rientrerebbero nei codici bianchi, che rappresentano la parte preponderante degli accessi in Pronto soccorso: oltre il 66% dei 145 mila accessi registrati nelle tre strutture (compreso anche l'ospedale di Santorso) dell'Ulss 7 Pedemontana durante il 2023. Il progetto pilota negli ospedali di Bassano e Asiago durerà 6 mesi, al termine di questo periodo i risultati saranno analizzati e, se positivi, l'iniziativa potrebbe essere approfondita attraverso una sperimentazione più ampia a livello regionale. Secondo quanto spiegato il codice azzurro è meno urgente rispetto ai codici verdi ma dà diritto ad una priorità rispetto ai codici bianchi ordinari.



