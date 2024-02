'Basta manganellate', il grido degli studenti a Venezia

"Basta manganellate sugli studenti": è la scritta calata dal ponte di Rialto, a Venezia, dalla Rete degli Studenti Medi di Padova e da Udu Venezia, Verona e Padova per esprimere il loro dissenso rispetto agli episodi di "inaudita violenza" contro gli studenti, avvenuto a Pisa nei giorni scorsi da parte della polizia.

"Inaccettabile la costante repressione nei confronti degli studenti" dichiara Marco Dario, Udu Venezia, "siamo qui per ribadire il nostro diritto a manifestare". "Non ci si può limitare a dire che ci sia una violenza interna alla Polizia, alla base c'è anche un mandato politico, delle direttive che mirano a tappare la bocca" commenta Marco Nimis, della Rete.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA