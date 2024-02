Per la chirurgia del fegato Treviso 8/o posto in Italia

La Chirurgia 2 dell'ospedale di Treviso si colloca all'ottavo posto in Italia per numero di interventi eseguiti per la patologia tumorale maligna primitiva e metastatica del fegato e delle vie biliari. E' quanto emerge dai dati del Programma nazionale esiti (Pne) 2022 dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Nonostante le difficoltà ereditata del periodo pandemico - riferisce l'azienda sanitaria Ulssn.2 di Treviso - il reparto "non solo ha mantenuto, ma ha anche incrementato la numerosità degli interventi chirurgici per i tumori primitivi e metastatici del fegato".

Rispetto alla sopravvivenza dei pazienti sottoposti a intervento al fegato, tra i centri a elevata attività, che eseguono annualmente oltre cento resezioni ad alta complessità, la Chirurgia 2 dell'ospedale Ca' Foncello si colloca accanto al Policlinico Gemelli di Roma, al primo posto in Italia per la sopravvivenza dei pazienti operati, con una mortalità pari a zero nel periodo più critico, quello dei trenta giorni post-operatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA