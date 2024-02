Finanzieri sequestrano a Belluno prodotti elettronici non sicuri

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Belluno ha effettuato alcuni controlli presso gli esercizi commerciali per verificare la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute. E' stato scoperto un esercizio commerciale in Belluno dove risultavano in vendita prodotti elettronici (cuffie e auricolari wireless, bluetooth e cablati), privi delle indicazioni minime da riportare sui prodotti.

Sono stati così sottoposti a sequestro amministrativo 672 prodotti non conformi agli standard di sicurezza, per un controvalore commerciale complessivo pari a 16.900 euro. E' stato segnalando alla Camera di Commercio un uomo di nazionalità italiana, che ora rischia una sanzione prevista da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA