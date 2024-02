Uccide zia per eredità:cap. Rana,'epilogo disegno criminale'

"Le indagini dei Carabinieri della stazione di Aci Castello hanno permesso di fare piena luce sulla morte" dell'80enne Maria Basso, per cui è stata arrestata una pronipote di 58 anni, accusata di averne causato il decesso per ottenere la sua eredità. Lo afferma il capitano Domenico Rana, comandante della compagnia dell'Arma di Acireale.

"Fondamentali - aggiunge l'ufficiale - sono state le dichiarazioni della donna, acquisite dai Carabinieri in punto di morte, il giorno prima del decesso. Ci hanno permesso di ricostruire che lei era stata portata fuori a pranzo dalla pronipote e avesse mangiato un piatto di spaghetti e un dolce, che ne avrebbero poi provocato la morte".

Il decesso dell'80enne, sottolinea il capitano Domenico Rana, "è stato l'epilogo di un disegno criminale più ampio ordito dall'indagata che si era fatta prima nominare procuratrice speciale e poi testamentaria universale, in modo da impadronirsi della cospicua eredità della donna".



