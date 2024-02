Dodicenne insultata durante una partita volley per razzismo

Una ragazzina di 12 anni è stata insultata per il colore della pelle durante una partita di volley a cui stava partecipando, ha comunque concluso la partita e solo alla fine, negli spogliatoi, è scoppiata a piangere, annunciando che è pronta a denunciare il tifoso razzista. Tutto è avvenuto domenica scorsa durante una gara in una palestra del Veneziano dove l'Urban Volley di Mira ha disputato la partita da ospite. Quando è toccato all'adolescente il turno di battuta un uomo ha iniziato ad insultarla dicendo "Negra di m...negra di m...". A voce talmente alta che viene sentito dalle compagne di squadra, ma non dagli arbitri. La ragazza ha guardato le compagne, poi ha deciso di fare lo stesso la battuta, portando a termine la gara. Solo negli spogliatoi è scoppiata a piangere.





