'Bansky. painting walls', in mostra i muri dell'artista

La street art entra nelle sale di M9 di Mestre - il Museo del '900 con le opere di uno dei suoi interpreti più celebrii, Banksy. È stata presentata oggi alla stampa la mostra Banksy. Painting Walls, prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con M9, che sarà visitabile dal 23 febbraio al 2 giugno 2024 al terzo piano del Museo.

Prosegue così, dopo l'sperienza di Rivoluzione Vedova, il dialogo di M9 con i linguaggi dell'arte contemporanea, adottati come chiave di lettura per un racconto della storia che abbracci i temi del nostro tempo e stimoli la riflessione. Con Banksy.

Painting Walls, mostra unauthorized, il Museo conduce i visitatori all'interno dell'immaginario di un autore che da oltre un ventennio influenza profondamente la scena culturale mondiale; un universo artistico che trova la sua cifra nei contrasti e nelle contraddizioni che affondano le proprie radici nel Novecento e deflagrano oggi nelle emergenze del nostro tempo: la crisi climatica, i conflitti mondiali, i fenomeni migratori.

Da questi orizzonti muovono le oltre settanta opere presenti in mostra, al centro della quale si stagliano i tre muri originali, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018 e provenienti da collezioni private, che hanno come protagonisti tre adolescenti, rappresentanti di una nuova generazione che sembra essere particolarmente sensibile alle tematiche intorno alle quali gravitano gli interessi dell'artista inglese.

Icona dell'esposizione è Season's Greetings, apparso nel 2018 Port Talbot, in Galles, nominata in quell'anno dall'Oms la città più inquinata del Regno Unito. Il murales ritrae un ragazzino con le braccia spalancate e la lingua tesa fuori dalla bocca per assaporare i fiocchi di neve che cadono dal cielo. Fiocchi che però, girando l'angolo del muro, si scoprono essere cenere che si leva da un bidone dell'immondizia in fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA