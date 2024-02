Un 20enne accoltellato in un parco pubblico a Mestre, è grave

Accoltellamento al parco Hayez di Mestre, alle 18 di questo pomeriggio. Un ventenne italiano, di origine russa, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale all'Angelo, per le ferite al torace. Qui, è stato portato immediatamente in sala operatoria in gravi condizioni di salute. La Squadra mobile sta cercando i responsabili dell'aggressione che, stando ai testimoni, sarebbero scappati a bordo di una Opel Astra. A chiamare i soccorsi è stato un passante che avrebbe assistito alla scena.



