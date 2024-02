Furgone tampona tir sull'autostrada del Brennero

Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, sull'autostrada del Brennero, in direzione sud all'altezza di Rivalta, frazione del comune veneto di Brentino Belluno. Ad accorrere immediatamente, in seguito ad un violento tamponamento che ha coinvolto un furgone ed un mezzo pesante, i vigili del fuoco volontari di Avio, supportati dal corpo permanente e in un secondo momento anche dai colleghi del distaccamento di Bardolino.

I pompieri hanno operato con le pinze idrauliche per estrarre il conducente del furgone ed affidarlo alle cure dei sanitari. Sul posto anche l'elisoccorso, decollato da Mattarello, e un'ambulanza, oltre alla polizia stradale, agli ausiliari della viabilità dell'A22 e al soccorso stradale intervenuto per la rimozione del furgone. Pesanti i disagi alla viabilità. Intorno alle ore 10 è stato riaperto lo svincolo di Ala-Avio.



