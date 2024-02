Vetro fuso esce da una fabbrica nel rodigino, nessun ferito

I Vigili del fuoco stanno operando dalle ore 13:30, circa, a Bergantino (Rovigo), dove una colata di vetro fuso è uscita dal bacino di contenimento, in un'azienda. Sul posto, al momento dell'incidente, non vi erano operai al lavoro.

Sono intervenute le squadre del comando di Rovigo e di Verona, con il supporto di un'autobotte, coordinate dal funzionario di guardia. Al momento gli operatori stanno raffreddando l'area per evitare ulteriori danni all'attività.





