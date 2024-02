Iuav Venezia accoglie tre studentesse dall'Università di Kiev

Tre studentesse ucraine provenienti dalla Kyiv National University of Construction and Architecture sono ospiti dello Iuav di Venezia, sulla base di un progetto Erasmus plus, approvato dall'Agenzia nazionale Erasmus.

Il progetto di mobilità proposto dall'Università Iuav si inserisce nel piano strategico di internazionalizzazione, che accomuna l'ateneo veneziano e quello di Kyiv. Rivolto principalmente all'accoglienza di studenti e dottorandi nei prossimi due anni, è un'iniziativa a supporto della formazione di futuri specialisti competitivi e all'avanguardia, preparati nella ricostruzione del proprio Paese.

Grazie al grant Erasmus ottenuto per loro da Iuav, le studentesse Anna Shatkivska, Yuliia Smilka e Vladyslava Yanovska potranno frequentare i corsi dell'ateneo veneziano per quattro mesi. In particolare, nel laboratorio di architettura tenuto da Jacopo Galli potranno svolgere esercitazioni di ridisegno critico di casi architettonici storici, propedeutici allo sviluppo di progetti da elaborare in gruppi, dove ognuna porterà il proprio contributo per realizzare un obiettivo comune.

La formazione acquisita all'Università Iuav sarà riconosciuta nel loro percorso accademico al ritorno nell'università d'origine.



