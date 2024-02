Ca' Foscari Venezia primo ateneo certificato per parità genere

L'Università Ca' Foscari di Venezia è la prima in Italia ad ottenere la certificazione per la parità di genere secondo le linee guida "Uni/PdR 125:2002" dell'Ente Italiano di Normazione, che si propongono di avviare un percorso di cambiamento culturale nelle organizzazioni per favorire parità di genere, diversità, equità e inclusione.

L'ottenimento della certificazione rientra tra gli obiettivi del Gender Equality Plan (Gep) di Ca' Foscari e tra le misure della certificazione Family Audit Executive che l'Ateneo ha attivato. L'audit gestito dall'ente certificatore Bureau Veritas si è svolto lo scorso 20 dicembre. Per la valutazione, sono stati utilizzati strumenti all'interno di sei aree significative: Cultura e Strategia, Governance, Processi Hr, Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere, Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Per la rettrice Tiziana Lippiello "abbiamo avviato numerose iniziative in tutti i settori della nostra organizzazione e continueremo a farlo in vista di questo obiettivo. Il percorso è certamente ancora lungo ma le Università sono fondamentali per la sensibilizzazione a questi temi e la sperimentazione di iniziative e modelli appropriati. Mi fa piacere che i nostri sforzi siano stati riconosciuti: un tale riconoscimento rappresenta uno stimolo importante a proseguire in questa direzione".

Come unica Università italiana ad oggi accreditata Uni/PdR 125:2002, Ca' Foscari costituisce un esempio nell'ambito delle iniziative a sostegno dell'obiettivo 5 dell'Agenda Onu 2030 sul raggiungimento dell'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze.



