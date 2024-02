+++ ANSA VENETO: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

(ANSA) - VENEZIA, FEB 19 - WORLD HEALTH FORUM, A PADOVA FUTURO DELLE SCIENZE MEDICHE QUATTRO GIORNI CON ESPERTI INTERNAZIONALI SCIENZA E MEDICINA Dall'applicazione dell'intelligenza artificiale nella medicina e nella sanità ai sistemi di previsione delle pandemie, fino alla rivoluzione digitale nell'assistenza dei pazienti: sono alcuni dei temi che saranno affrontati nel World Health Forum Veneto, che si terrà a Padova dal 20 al 23 marzo. Un'iniziativa della regione del Veneto, in collaborazione con Comune e Università di Padova, e la partecipazione delle eccellenze internazionali della scienza e in particolare della medicina. Si tratta, ha spiegato stamani il presidente del Veneto Luca Zaia, di una quattro giorni focalizzata sull'evoluzione delle scienze mediche e delle tecnologie per migliorare la vita, con l'obiettivo di una maggiore consapevolezza e benessere tra cittadini, operatori sanitari, pazienti ed espetti. Il Forum si terrà in due sedi differenti, nel Palazzo della Ragione e nel Centro Congressi del capoluogo euganeo.

TROVATI RESTI SCHELETRI DURANTE SCAVI IN PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA, RISALIREBBERO AL TARDO MEDIOEVO Dagli scavi della Sovrintendenza che si stanno compiendo in piazza San Marco a Venezia per restaurare i 'masegni' (le lastre di pietra utilizzate per la pavimentazione e deteriorate dalle acque alte) sono emersi sette scheletri in una tomba comune risalenti al tardo Medioevo dove sorgeva la chiesa di San Geminiano, la chiesa dei Dogi, poi demolita e ricostruita sul lato orientale e infine rasa al suolo da Napoleone . A darne notizia è l'archeologa Sara Bini che sta coordinando il lavoro, spiegando che i resti, tra cui quello di un bambino, risalirebbero ad un periodo compreso tra il settimo e l'ottavo secolo.

IN VENETO IL 2024 SI APRE CON 600 NUOVI ASSUNTI A GENNAIO BUSSOLA LAVORO, UN -1,4% RISPETTO A GENNAIO 2022 Per la prima volta nell'ultimo quadriennio, in Veneto l'anno si apre con un bilancio complessivamente positivo per il mercato del lavoro veneto, con 600 nuove posizioni lavorative dipendenti, frutto soprattutto dei risultati registrati dalla componente maschile e da quella straniera. Il dato emerge dalla 'Bussola' dell'agenzia regionale Veneto Lavoro. Le assunzioni si rivelano però al -1,4% rispetto al 2022 e al -3,8% sul 2019.

Ancora più marcato il calo delle cessazioni (-3%), tra le quali spicca la contrazione del volume delle conclusioni di contratti a termine, diretta conseguenza della riduzione del bacino di assunzioni registrata dei mesi precedenti. Il calo dei flussi in entrata e in uscita dal mercato del lavoro conferma il rallentamento della mobilità interna, il quale, dopo una lunga fase di crescita, sembra ora assestarsi su un nuovo equilibrio.

CANTIERE NAVALE ABUSIVO IN LAGUNA, DENUNCIATO IMPRENDITORE TENSOSTRUTTURA IN UN'ISOLA PRIVA DEI PERMESSI EDILIZI I Carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia, con il supporto dell'Arpa Veneto e del Comune, hanno scoperto un cantiere navale abusivo, denunciando un giovane imprenditore. Su un'isola della laguna, i militari hanno sorpreso l'uomo all'interno di una tensostruttura, che è risultata priva dei permessi edilizi e paesaggistici, dove aveva allestito un cantiere navale comprensivo di utensili e macchinari. All'interno della struttura è stata ritrovata un'imbarcazione in legno in fase di costruzione, macchinari vari da cantiere e cumuli di rifiuti speciali esposti all'azione degli agenti atmosferici. E' stata posta sotto sequestro l'intera area e la barca.



