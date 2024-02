Venezia: gondolieri sub recuperano 9 quintali di rifiuti nei rii

Nella prima immersione del 2024 i gondolieri sub oggi hanno recuperato dai rii nove quintali di rifiuti, tra cui una lastra di marmo di oltre 50 chili, due monopattini, l'elica di un'imbarcazione, copertoni, grondaie, una griglia, tubi innocenti e altri pezzi di scarto di vecchie impalcature. L'operazione si è svolta nei fondali dei rii de la Cazziola, del Gafaro, del Malcanton - fino all'intersezione con il rio dei Tolentini - e del rio del Magazen.

"Un'iniziativa nata nel 2019 quasi per gioco e che nel tempo è diventato un impegno costante portato avanti grazie ai volontari dell'Associazione Gondolieri" ha ricordato il consigliere delegato alla Valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della Città Antica, Aldo Reato. L'attività ha avuto il sostegno del Comune, di Veritas e della Polizia locale ed è stata fatta dai volontari dell' Associazione gondolieri di Venezia che, come nelle precedenti occasioni, insieme ai tecnici del Comune hanno individuato la zona in cui effettuare l'immersione. Il prossimo intervento è previsto per il 17 marzo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA