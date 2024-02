Veneto celebra l'epopea della migrazione in Brasile

Si parla perfino il 'Talian', un idioma veneto-brasileiro, nelle cittadine del grande stato sudamericano dove oriundi veneti e italiani arrivano fino al 90% della popolazione. Un fenomeno che spiega il cordone che lega tutt'oggi Veneto e Brasile, e che verrà ricordato nella "Giornata nazionale brasiliana dell'Emigrazione italiana" in programma il 21 febbraio a Roma, presso l'Ambasciata del Brasile.

Gli eventi commemorativi del 150/o anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile sono stati presentati oggi dal presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti. "I veneti - ha ricordato - sono stati assoluti protagonisti dello sviluppo del Brasile grazie alla loro grande cultura del lavoro". Ciambetti ha sottolineato "l'importanza della celebrazione, fissata dalla Repubblica Federale del Brasile nella data del 21 febbraio, per ricordare l'inizio della grande migrazione che, nel volgere di pochi anni, vide milioni di italiani protagonisti dello sviluppo di questo stato Stato brasiliano: tra gli emigranti, il ruolo dei veneti fu impressionante. Oggi, non a caso, in Brasile risiede la più grande collettività di italo brasiliani al mondo, stimata in circa 32 milioni di persone, cui si aggiungono circa 730.000 cittadini con passaporto italiano". Nella data del 21 febbraio è fissato anche l'arrivo dei primi 386 coloni da Trentino e Veneto, organizzati da Pietro Tabacchi. Presenti alla conferenza stampa anche l'ambasciatore Renato Mosca de Souza - "la ricorrenza servirà a favorire il consolidamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Brasile, che sono già ottimali" - e l'imprenditrice Jesusleny Gomes. Quest'ultima ha annunciato che alla serata del 21 febbraio a Roma vi saranno i rappresentanti delle Confraternite enogastronomiche venete, che proporranno numerose eccellenze enologiche e gastronomiche della regione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA