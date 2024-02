Tamponamento con tre auto su A4, una donna morta

Una donna di 30 anni è morta in un tamponamento che ha coinvolto tre automobili, avvenuto dopo la mezzanotte lungo l'autostrada A4 nel territorio del Comune di san Bonifacio, in provincia di Verona, sulla corsia in direzione di Milano.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con ambulanza e auto medica, la Polizia stradale e i vigili del fuoco. A causa della violenza dell'urto, secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo dell'auto. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'Ospedale di San Bonifacio.



