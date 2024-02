Collisione tra vaporetto e ferry boat a Venezia, nessun ferito

Collisione nella laguna di Venezia oggi tra un vaporetto ed un ferry boat dell'Actv, l'azienda del trasporto pubblico. L'incidente, che non ha provocato feriti ma solo danni materiali, si è verificato lungo il Canale della Giudecca, in una giornata di fitta nebbia in città. Entrambe le imbarcazioni sono dotate di radar: secondo fonti aziendali la collisione si sarebbe verificata per un errore di percezione delle distanze.

Il vaporetto viaggiava dal Tronchetto verso l'isola della Giudecca, mentre il ferry boat, con le automobili, proveniva dal Lido, e andava nella direzione opposta. Nessuna conseguenza per i passeggeri, anche se uno di questi, preso dal panico, si è scagliato contro uno dei marinai del vaporetto colpendo con un pugno.



