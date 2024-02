Zaia, io come San Sebastiano, si parla sempre del mio futuro

"L'eternità non è di questo mondo: trovo anche un po' simpatico, carino, mi fa anche un po' sorridere, pensare che l'unico dibattito di questo Paese sia il sottoscritto". Risponde così il Presidente del Veneto Luca Zaia, intervistato da Radio1, alle parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il quale, citando il governatore e il possibile nuovo mandato, che sarebbe il quarto, ha detto che l'alternanza "potrebbe essere possibile". "Mi sento un po' come San Sebastiano con le frecce che arrivano - replica Zaia - ma io ho altro da fare, non ho tempo da perdere. Se l'unico problema è questo ne prendo atto. Ogni giorno si parla del mio futuro - conclude - non ho mai avuto tanta gente interessata a me".



