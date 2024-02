Contadini generazione Z con i trattori,'anche per noi un futuro'

Ci sono anche i giovani della generazione Z insieme agli imprenditori che oggi protestano a Padova con 400 trattori per chiedere all'Europa la tutea dei prodotti made in Italy, e il contrasto alla concorrenza sleale.

Tra loro, quattro amici della provincia di Padova, contadini 19enni, che spiegano così perchè sono in piazza accanto ai genitori.

"Abbiamo 19 anni - dice Silvio - e siamo figli di imprenditori agricoli da una vita, siamo la quarta generazione.

Però adesso non vediamo un futuro davanti nel lavoro della terra". "Siamo qui oggi proprio per crearci un futuro - aggiunge Alessandro, anch'egli 19 anni - Vogliamo chiedere dignità nel nostro lavoro". "Dobbiamo portare avanti quello che hanno fatto le nostre famiglie - prosegue Silvio - Invece ci rendiamo conto che con questo mestiere fra poco non ce la faremo più. Abbiamo già visto nostri colleghi che hanno dovuto chiudere l'azienda".





