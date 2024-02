Venezia, crociere in crescita nel 2024, previsto +9% passeggeri

Numeri previsti in crescita nel 2024 per la crocieristica a Venezia, che continuerà a operare in modalità di "porto diffuso" a Marghera, dopo lo stop al passaggio delle grandi navi in bacino San Marco. La stagione, che si aprirà il 24 marzo con l'arrivo della nave Msc Sinfonia, è stata presentata stamani alla Venezia Terminal Passeggeri (Vtp).

Per quest'anno è previsto un incremento del 9% dei passeggeri, stimati in 540mila. "Le compagnie diminuiscono da 23 a 20 - ha sottolineato il presidente di Vtp, Fabrizio Spagna - ma aumentano a 242 le toccate, il 95% delle quali saranno effettuate in modalità 'home port'". Le compagnie saranno operative con 39 navi, che faranno scalo alle banchine 'Liguria' e 'Lombardia' nell'area di Porto Marghera, alle due banchine disponibili a Fusina e agli accosti in centro storico a San Basilio e alla Marittima, questi ultimi per navi fino a 25mila tonnellate.



