Crociere a Venezia, ad agosto in funzione il terminal di Fusina

"Sono iniziati i lavori per la realizzazione del terminal di Fusina, che dovrebbe entrare in funzione ad agosto, rendendo così possibile la gestione in loco delle operazioni di 'home port' con miglioramento dell'esperienza di viaggio dei passeggeri". Lo ha annunciato stamani il presidente di Venezia Terminal Passeggeri (Vtp), Fabrizio Spagna, in occasione della presentazione della stagione crocieristica 2024.

Il nuovo terminal avrà una superficie totale di 3mila metri quadri e prevede "un investimento di quasi 5 milioni di euro da parte di Vtp", ha precisato Spagna. La stazione sarà in grado di assicurare la gestione contemporanea di 2 navi in modalità 'home port' e la movimentazione di 400 passeggeri all'ora, in uno spazio climatizzato, con aree dedicate all'operatività delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

"Stiamo riscrivendo presente e futuro delle crociere a Venezia - ha aggiunto Spagna -, nel tentativo di bilanciare le diverse esigenze in gioco, in modo che l'arrivo di navi e passeggeri possa contribuire positivamente alla crescita economica della città", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA