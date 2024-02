Picchiato da 5 ragazzi a uscita da scuola,ricoverato in ospedale

Uno studente di 14 anni è stato aggredito e picchiato da un gruppo di cinque giovani che lo avevano atteso all'uscita dalla scuola. La vittima, benchè sia stata tratta in salvo da alcuni genitori e docenti che avevano assistito all'aggressione, è stata portata all'ospedale dove i medici hanno ritenuto di trattenerla per accertamenti nel reparto di pediatria. Sulla vicenda sta svolgendo indagini il Commissariato di Mestre al quale i genitori del 14enne hanno fatto denuncia. Non è stato ancora chiarita la causa della violento pestaggio e determinante sarà la testimonianza che fornirà il ragazzo agli investigatori. Il giovane era appena uscito dal plesso scolastico del liceo scientifico Bruno assieme agli altri studenti. Un gruppetto di 5 giovani gli si è avvicinato e dopo un breve scambio di battute lo hanno picchiato senza curarsi della presenza degli altri studenti, dei loro genitori e di alcuni docenti che sono tempestivamente intervenuti sottraendo il 14enne all'aggressione e facendo così fuggire i teppisti.



